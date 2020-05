Die irische Indie-Band THE ACADEMIC, die bereits als Opener für die ROLLING STONES aufspielen durften, konnte mit ihrem Debütalbum bereits die irischen Charts stürmen.

Bevor 2021 das zweite Album erscheint, veröffentlicht die Band am 26.06.2020 eine neue Single. Für 'Anything Could Happen' haben die Iren ein Video gedreht: