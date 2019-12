BANG YOUR HEAD!!!: Band für die Abschluss-Party am Samstag steht fest!

Ihr kennt die Geschichte: irgendwann geht jedes Festival zu Ende, doch trotz diverser "Verfallserscheinungen" (ja, durchaus eine Frage des Alters...) mobilisiert man für die letzte(n) Band(s) gerne noch einmal seine letzten Kräfte, um es noch einmal so richtig krachen zu lassen. Umso erfreulicher, wenn sich Veranstalter für das Finale etwas ganz besonders einfallen lassen, wie die Damen und Herren von "Bang Your Head!!!" für das nächste Jahr.

Heute wurde nämlich bekannt gegeben, dass die vor kurzer Zeit erst vom Kollegen Frank für absolut sehenswert empfundenen (wir sprechen hier nur von Musik, nur um das klar zu stellen!) Mädels von IRON MAIDENS (http://powermetal.de/content/konzert/show-THE_IRON_MAIDENS-Augsburg,9784-1.html) das Festival mit einer Show in der Halle am Samstag beenden werden. Es wird also völlig egal sein, welche Setlist uns die Damen auftischen, für beste Stimmung wird gesorgt sein!

Im Moment sieht das Line-up für das unter dem Motto "25 & Alive" stattfindende Festival, das vom 16.-18.07.2020 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird folgendermaßen aus:

Bands Donnerstag (in alphabetischer Reihenfolge)

ACE FREHLEY

ANGELUS APATRIDA

ANTHEM

BENEDICTION

LEATHERWOLF

RAGE

SAXON

SHAKRA

SPACE CHASER

SUICIDAL ANGELS

UNLEASHED

WINTERSTORM

Bands Freitag (in alphabetischer Reihenfolge)

ATLANTEAN KODEX

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEGION OF THE DAMNED

MEMORIAM

MIDNIGHT

PRAYING MANTIS

SKULL FIST

SNAKEBITE

TANKARD

Bands Samstag (in alphabetischer Reihenfolge)

BLIZZEN

FIFTH ANGEL

HARDCORE SUPERSTAR

LORD VIGO

NIGHT DEMON

ONSLAUGHT

RIOT V

THE IRON MAIDENS

VICTORY

Quelle: www.bang-your-head.de Redakteur: Walter Scheurer Tags: bang your head balingen messegelände iron maidens