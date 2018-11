BANG YOUR HEAD!!!: Es wird grau in Balingen.......

Spätestens jetzt werden sich wohl alle Fans dunkler, düsterer und, nun ja, grauer Power/Prog Metal-Klänge ihre Tickets für die nächste Ausgabe des "Bang Your Head!!!"-Festivals sichern.

Schließlich wurde gestern bekanntgegeben, dass auch EVERGREY in Balingen gastieren wird. Freuen wir uns also auf eine amtliche Dosis emotionsgeladener Kompositionen von Tom Englund und seiner Mannschaft, die uns mit Sicherheit auch einige Tracks des im Jänner erscheinenden neuen Albums "The Atlantic" präsentieren werden.

Das Line-up für Festival (11.-13.07.2019; Messegelände Balingen) sieht (in alphabetischer Reihenfolge) aktuell daher so aus:

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EINHERJER

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

MANTAR

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

VENOM INC.