MOTHER'S CAKE: KADAVAR als

Zwar konnte es zum Zeitpunkt des Interviews (http://powermetal.de/content/artikel/show-MOTHERS_CAKE__Interview_mit_Drummer_Jan_Haussels,9481-1.html) noch nicht offiziell bekanntgegeben werden, ganz so schwer dürfte es aber nicht zu erraten gewesen sein, wer das Trio bei der letzten Show in diesem Jahr in der Wiener "Arena" am 7. Dezember unterstützen wird.

Ihre Kumpels von KADAVAR!

Die haben nämlich im Gegenzug MOTHER'S CAKE für ihre Show am Tag davor in Frankfurt eingeladen und werden es beim eigenen Tourabschluss in Wien natürlich auch noch einmal gehörig krachen lassen.

