BANG YOUR HEAD!!!: Nippon-Stahl zur Geburtstags-Sause!

Seit ihrer Vertragsunterzeichnung bei Nuclear Blast und der Veröffentlichung von "Nucleus", einem Compilation-Album, das Neueinspielungen der bekanntesten Nummern in englischer Sprache enthält, scheint man die japanische Metal-Legende ANTHEM auch hierzulande endlich entsprechend wahrzunehmen. Und auch entsprechend zu feiern, wie die Band beim "Keep It True" vor wenigen Monaten erleben hat dürfen.

Von der Live-Qualität der Formation werden wir uns auch bei der Jubiläums-Sause des "Bang Your Head!!"-Festivals im nächsten Jahr überzeugen können, denn mit ANTHEM haben die Veranstalter vor wenigen Tagen einen weiteren Hochkaräter für das Line-Up bestätigen können.

Das bisherige Line-up für das Festival, das vom 16.-18.07.2020 unter dem Motto "25 & Alive" am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht momentan folgendermaßen aus:

Donnerstag (in alphabetischer Reihenfolge)

ACE FREHLEY

ANTHEM

BENEDICTION

LEATHERWOLF

RAGE

SAXON

SHAKRA

SPACE CHASER

UNLEASHED

WINTERSTORM

Freitag (in alphabetischer Reihenfolge)

ATLANTEAN KODEX

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEGION OF THE DAMNED

MEMORIAM

MIDNIGHT

PRAYING MANTIS

SKULL FIST

TANKARD

Samstag (in alphabetischer Reihenfolge)

HARDCORE SUPERSTAR

LORD VIGO

ONSLAUGHT

RIOT V

