SVEN GALI: Neue Single 'You Won't Break Me' veröffentlicht

Zwar hat sich die in den früheren 90er Jahren überaus erfolgreiche und durch MTV auch hierzulande einigermaßen bekannte kanadische Formation SVEN GALI bereits 2007 wieder zusammengetan, da jedoch Gitarrist Dee Cernile 2012 seinem Krebsleiden erlag, wurde die Band von den verbliebenen Mitgliedern verständlicherweise wieder weniger intensiv betrieben.

Seit dem Vorjahr ist das Quintett aber wieder ambitioniert am Werken und liefert dieser Tage mit 'You Won’t Break Me' eine neue Single:

Da sich die Band in nächster Zeit in der Heimat auch wieder vermehrt auf der Bühne blicken lassen wird, besteht wohl durchaus Hoffnung auf einen abermaligen Europa-Abstecher der Canucks.