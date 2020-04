BANG YOUR HEAD und ROCK OF AGES abgesagt!

Auch die Macher des BANG YOUR HEADs in Balingen und des ROCK OF AGES in Seebronn können ihre beiden Festivals dieses Jahr nicht wie geplant durchführen und haben sich wie folgt geäußert:



"Liebe Freunde,



es hat sich - zu Eurem und unserem großen Bedauern - immer mehr abgezeichnet, nun ist es so gut wie gewiss: Der Festivalsommer fällt der Corona-Krise zum Opfer.



Wie viele von Euch bereits wissen, haben sich Bund und Länder gestern unter anderem darauf verständigt, dass Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden sollen. Die konkreten Regelungen dazu, etwa zur Größe der betroffenen Veranstaltungen, werden durch die Länder getroffen und folgen noch. Wir gehen jetzt schon davon aus, dass auch das BANG YOUR HEAD!!! und das ROCK OF AGES nicht wie geplant stattfinden dürfen.



Wir haben uns natürlich schon vor einiger Zeit Gedanken dazu gemacht, wie wir auf eine solche Entwicklung reagieren können, und bereits Ersatztermine und Ideen für unsere Events ins Auge gefasst, aber aufgrund der aktuellen Lage und müssen wir diese Optionen verwerfen.



Wir müssen also davon ausgehen, dass das nächste BANG YOUR HEAD!!! und das nächste ROCK OF AGES erst 2021 stattfinden können und nehmen im Laufe der Woche Kontakt mit allen Agenten und Bands auf, die für 2020 bestätigt sind. Unsere Idee und Hoffnung: Das jeweilige Veranstaltungs-Billing möglichst komplett ins kommende Jahr übernehmen zu können.



Hinsichtlich konkreter Informationen zu den Eintrittskarten bzw. Rahmenbedingungen für etwaige Rückabwicklungen bitten Euch noch um etwas Geduld, bis auch hier offizielle Regelungen seitens des Gesetzgebers vorliegen. Das sogenannte "Corona-Kabinett" hat vor rund einer Woche eine einschlägige Gutscheinlösung angedacht, um Veranstalter vor allzu schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen zu schützen, doch der entsprechende Beschluss nebst den Details liegt noch nicht vor. Wir bitten Euch mit Anfragen zu Rückabwicklungen abzuwarten, bis es soweit ist und wir uns konkret und gründlich damit auseinandersetzen können - danke für Euer Verständnis!



Was wir hingegen jetzt schon garantieren: Alle für 2020 erworbenen Tickets behalten auf jeden Fall für 2021 ihre Gültigkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr von dieser Regelung Gebrauch macht, denn vor uns und vielen anderen Veranstalter liegt ohne den Veranstaltungssommer und den üblichen Ticketumsätzen eine sehr harte Zeit. Es wird in den kommenden Monaten nicht eben leicht sein, unsere laufenden Kosten und bestehende Verpflichtungen zu decken.



Wir werden daher auch in Kürze den offiziellen Vorverkauf für 2021 eröffnen. Details dazu folgen so rasch wie möglich. Wer bereits ein Ticket für 2020 hat und trotz der oben genannten Regelung eine Karte für 2021 ordert, sobald es möglich ist, kann uns auf diesem Wege natürlich ganz besonders unterstützen. Aber natürlich hilft es uns auch schon sehr, wenn Ihr schlicht und einfach Euren bereits geplanten Besuch verschiebt und unsere Jubiläen eben ein Jahr später mit uns feiert. Zusammen schaffen wir das!





Euer BANG YOUR HEAD!!! und ROCK OF AGES Team"

