BATTLERAGE: Viertes Album

Nach siebenjähriger Wartezeit ist ab sofort das vierte Studioalben der chilenischen Traditionsmetaller BATTLERAGE erhältlich, das auf den Namen "Dreams In Darkness" hört und von Metal On Metal Records vertrieben wird. Die Band ist auf schrullige Weise faszinierend und erinnert hier und da sowohl an US-Metal-Einflüsse wie etwa ICED EARTH als auch an teutonische 80er-Stahl-Exponate wie vor allem GRAVE DIGGER und die Schwaben von TYRANT, findet ihr größtes Alleinstellungsmerkmal jedoch im sehr eigenwilligen Sänger Fox-Lin Torres. Definitiv mal eine Probehören wert, das euch Bandcamp ermöglicht.



Quelle: Metal On Metal Records Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: battlerage dreams in darkness metal on metal records