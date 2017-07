BATTLE BEAST - die Finnen kündigen weitere Sommershows sowie eine Headliner-Tour im November an!

Die finnischen Heavy Metaller BATTLE BEAST machen derzeit die europäischen Festivalbühnen unsicher. Doch die Truppe um Frontfrau Noora Louhimo bekommt nicht genug: Deshalb kündigt BATTLE BEAST weitere Sommershows sowie eine zweite EU-Headlinetour für November 2017 an. Dabei werden sie von einem Special Guest unterstützt, der in Kürze bekanntgegeben wird.



Hier die Tourdaten:



13.07. CZ Vizovice - Masters of Rock

15.07. FIN Joensuu - Ilosaarirock

22.07. D Fritzlar - Rock am Stück

28.07. FIN Kuopio - RockCock Festival

29.07. FIN Oulu - Qstock

04.08. FIN Mikkeli - Jurassic Rock

05.08. FIN Tampere - SaariHelvetti

10.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

11.08. CH Gossau - Rock on Music Festival

12.08. E Villena - Leyendas del Rock

18.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze

19.08. B Maasmechelen - tba NEU!

20.08. F Saint-Nolff - Motocultor Festival

22.08. D Düsseldorf - Stone im Ratinger Hof NEU!

23.08. D Mannheim - MS Connexion Complex NEU!

24.08. D Aschaffenburg - Colos-Saal NEU!

25.08. D Schleswig - Baltic Open Air

26.08. D Tennenbronn - Metalacker

01.09. D Katzenbach - Metallergrillen

02.09. D Markneukirchen - ReeveLand Festival





BATTLE BEAST - "Bringer Of Pain Over Europe 2017 - Part II"



w/ special guest

08.11. D Bielefeld - Forum

09.11. D Köln - Essigfabrik

10.11. D Nürnberg - Z-Bau

11.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee - Metal Hammer Paradise*

12.11. NL Groningen - Simplon

13.11. NL Rotterdam - Baroeg

15.11. F Colmar - Le Grillen

16.11. D Karlsruhe - Substage

17.11. D Saalfeld - Clubhaus der Jugend

18.11. D Bochum - Matrix

19.11. CH Zürich - Dynamo

21.11. CZ Prag - Nova Chmelnice

*nur BATTLE BEAST

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: battle beast bringer of pain