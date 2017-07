Summer Breeze: Hinweis zu Filmabend und Ticketfälschungen

Die Veranstalter des Summer Breeze haben sich erneut mit den Machern des Fantasy Filmfests zusammen getan. Dies hat zur Folge, dass die Frühangereisten am Dienstagnachmittag/-abend den Streifen "Imaginaerum by Nightwish" auf einer LED-Großbildleinwand sehen können (Vorführung Nr. 1 um 15:30, Nr. 2 um 18:30). Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Des weiteren wird auf die Gefahr der Ticketfälschungen hingewiesen. Hierzu dazu Statement des Summer Breeze im Wortlaut:

>>Wir möchten an dieser Stelle eindrücklich darauf hinweisen, die Karten für das SUMMER BREEZE Open Air nur bei uns, den offiziellen Vorverkaufsstellen oder über unser Print@Home-System zu kaufen, da in den letzten Jahren allgemein das Fälschen von Konzertkarten zugenommen hat! Wir raten dringend davon ab, Konzerttickets auf (dubiosen) Internetplattformen oder vor Ort auf dem Schwarzmarkt zu erstehen. Fakt ist: Solltet ihr an ein gefälschtes Ticket geraten, ist nicht nur euer Geld weg, sondern ihr erhaltet auch keinen Eintritt zur Veranstaltung! Neben unserem Shop (www.sbtix.de) findet ihr alle offiziellen Bezugsquellen für Karten für das SUMMER BREEZE 2017 auf unserer Homepage www.summer-breeze.de unter dem Menüpunkt „TICKETS“.<<

Quelle: Veranstalter Redakteur: Oliver Paßgang Tags: summer breeze festival 2017 tickets nightwish fantasy filmfest