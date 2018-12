BATTLE BEAST: Albuminformationen und Tourdaten

Zuerst einmal haben die Finnen den Albumtitel verraten. Das Werk mit elf Liedern wird "No More Hollywood Endings" heißen und das Cover kann man nebenstehend sehen. Ab 22. März wird es käuflich erwerbbar sein. Keyboarder Janne erzählt: "Die harten Songs sind härter, die Pop-Einflüsse größer, die Rock-Vibes stärker und der Sound prächtiger als je zuvor. Auch die Emotionsskala geht immer weiter in die Extreme, wir haben einfach alle Grenzen noch weiter ausgedehnt. Freut euch schon jetzt auf 2019!"

Kurz nach dem Release wird BATTLE BEAST auf auf Tour kommen und dabei ARION mitbringen:

02.04. D Bielefeld - Forum

03.04. D Leipzig - Hellraiser

04.04. PL Warschau - Proxima

05.04. PL Krakau - Klub Kwadrat

07.04. PL Posen - u Bazyla

08.04. D Berlin - Lido

10.04. D Bochum - Zeche

11.04. D Saarbrücken - Garage

12.04. D Nürnberg - Hirsch

13.04. D Mannheim - Delta Metal Meeting

14.04. A Wien - Szene

16.04. CH Pratteln - Z7

17.04. I Mailand - Legend Club

18.04. F Lyon - Ninkasi Kao

19.04. E Barcelona - Razzmatazz 2

20.04. E Madrid - But

21.04. E Sevilla - Custom

23.04. P Lissabon - Lisboa ao Vivo

25.04. E Bilbao - Santana 27

26.04. F Toulouse - Le Connexion

27.04. F Clermont-Ferrand - La Coopérative de Mai

28.04. F Paris - Le Trabendo

30.04. UK London - The Dome

01.05. NL Leiden - Gebr. De Nobel

03.05. D München - Backstage

04.05. D Stuttgart - Im Wizemann

05.05. B Vosselaar - Biebob

07.05. D Hannover - MusikZentrum

08.05. D Hamburg - Markthalle

09.05. DK Kopenhagen - Pumpehuset

10.05. S Göteborg - Pustervik

11.05. S Stockholm - Klubben

12.05. N Oslo - Parkteatret