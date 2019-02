BATTLE BEAST: Tourtrailer veröffentlicht

Im April 2019 begeben sich die Finnen BATTLE BEAST mit dem neuen Album "No More Hollywood Endings" im Gepäck, welches am 22. März erscheint, zusammen mit ARION auf große Europatour.



Zu der Tour wurde jetzt ein Tourtrailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:

