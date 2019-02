EDENBRIDGE: Neues Album kommt noch 2019

Die österreichischen Symphonic Metaller EDENBRIDGE befinden sich mitten in den Aufnahmen zum zehnten Studioalbum "Dynamind", welches noch 2019 erscheinen soll. Gitarrist Lanvall und Sängering Sabine Edelsbacher haben erste Infos:



Lanvall: "Der Songwriting Prozess für das neue Album dauerte in etwa 18 Monate und ich merkte relativ bald, dass wir den Bandsound nochmal auf ein neues Level hieven könnten. Unser Trademarksound ist natürlich immer noch vorhanden, nichtsdestotrotz gibt es viele interessante Experimente auf dem Album mit denen wir Neuland betreten. Das reicht von der durch und durch irisch klingenden Nummer "ON THE OTHER SIDE", der mit Doom-Elementen versehenen Halbballade "TAUERNGOLD", bis zum 12-minütigen epischen Longtrack "THE LAST OF HIS KIND". Auch nach dem langen Songwriting und Arrangierprozess bin ich von den neuen Songs immer noch total begeistert!"



Sabine: "Wie Lanvall bereits erzählt hat, sind die Aufnahmen zum neuen Album voll im Gange und das was ich bis jetzt aus dem Studio klingen höre ist mehr als vielversprechend. Dabei ist das erst der Beginn und es knallt schon dermaßen, dass ich schon darauf brenne bald hinter dem Mikro zu stehen um meinen Part beizutragen. "DYNAMIND" scheint eine besondere Kraft zu haben und wird vielleicht so manches auf den Kopf stellen. Lasst Euch überraschen."



Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: edenbridge dynamind