BATTLE BEAST in den deutschen Charts

Platz 11, wer hätte das gedacht? Mittlerweile gehen ja so einige metallische Releases in die deutschen Albumcharts und BATTLE BEAST reihen sich da erfolgreich ein. Die Band kommentiert: "Wir sind überwältig, wie gut unser neues Album bisher angekommen ist! Unser Dank gebührt allen, die uns und unsere Musik unterstützen. Der Tourstart war bereits klasse, weshalb wir es kaum erwarten können, endlich auch wieder in Deutschland aufzutreten! Wir sehen uns in Kürze! Dankeschön!"

Was sie meinen mit "wir sehen usn" ist klar, oder? Hier gibt es BATTLE BEAST live mit AVION als Vorband;

02.04. D Bielefeld - Forum

03.04. D Leipzig - Hellraiser

04.04. PL Warschau - Proxima

05.04. PL Krakau - Klub Kwadrat

07.04. PL Posen - u Bazyla

08.04. D Berlin - Lido

10.04. D Bochum - Zeche

11.04. D Saarbrücken - Garage

12.04. D Nürnberg - Hirsch

13.04. D Mannheim - Delta Metal Meeting

14.04. A Wien - Szene

16.04. CH Pratteln - Z7

17.04. I Mailand - Legend Club

18.04. F Lyon - Ninkasi Kao

19.04. E Barcelona - Razzmatazz 2

20.04. E Madrid - But

21.04. E Sevilla - Custom

23.04. P Lissabon - Lisboa ao Vivo

25.04. E Bilbao - Santana 27

26.04. F Toulouse - Le Connexion

27.04. F Clermont-Ferrand - La Coopérative de Mai

28.04. F Paris - Le Trabendo

30.04. UK London - The Dome

01.05. NL Leiden - Gebr. De Nobel

03.05. D München - Backstage

04.05. D Stuttgart - Im Wizemann

05.05. B Vosselaar - Biebob

07.05. D Hannover - MusikZentrum

08.05. D Hamburg - Markthalle

09.05. DK Kopenhagen - Pumpehuset

10.05. S Göteborg - Pustervik

11.05. S Stockholm - Klubben

12.05. N Oslo - Parkteatret