BAUHAUS LIVE: SOBER TRUTH, MINDREAPER und PURIFY live in Troisdorf

Die Entscheidung naht, denn am 20.12.2019 steht im kultigen Bauhaus in Troisdorf die letzte der drei Revival-Editionen der "Bauhaus Live"-Konzertreihe auf dem Programm. Abhängig vom Erfolg dieser drei Veranstaltung wird dann entschieden, ob diese für den Metal-Nachwuchs im Rhein-Sieg-Kreis so wichtige Veranstaltung eine Zukunft hat. Also raus aus dem gemütlichen Zuhause und sich kurz vor Weihnachten noch einmal von SOBER TRUTH, MINDREAPER und PURIFY ordentlich einheizen lassen.

Los geht es wie immer um 19:00 Uhr, die erste Band startet um 20:00 Uhr.

Quelle: TaktArt Redakteur: Tobias Dahs Tags: bauhaus live sober truth mindreaper purify