BEAST IN BLACK: Mehr Charteinstiege

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in verschiedenen anderen europäischen Ländern feiert die Band mit "Berserker" Erfolge. Hier sind die gesammelten Platzierungen:

#7 Finnland

#13 Schweden (Hard Rock)

#21 UK (Rock)

#33 Schweiz

#39 UK (Indie)

#51 Deutschland

#169 Frankreich

BEAST IN BLACK wird in Kürze als Vorband von BEYOND THE BLACK bei uns aufspielen. Hier kann man dabeisein:

07.12.2017 Köln

08.12.2017 Aschaffenburg

09.12.2017 Karlsruhe

11.12.2017 München

12.12.2017 Leipzig

14.12.2017 Hamburg

15.12.2017 Berlin

16.12.2017 Bochum

17.12.2017 Saarbrücken