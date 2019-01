BEAST IN BLACK: Track-by-Track-Serie gestartet

Um die Wartezeit auf das neue Album "From Hell With Love", welches am 8. Februar via Nuclear Blast erscheint, zu verkürzen, haben die Schweden BEAST IN BLACK eine Track-by-Track-Serie gestartet.



Im ersten Teil erfahrt ihr mehr über die Songs 'Cry Out For A Hero', 'From Hell With Love', 'Sweet True Lies' sowie 'Repentless' .







Der nächste Teil folgt in Kürze.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: beast in black cry out for a hero from hell with love sweet true lies repentless