Rock In Graz 2019: Debütant im Festivalkosmos

Am 16.07.2019 findet erstmalig im schönen Graz das Festival Rock In Graz statt. In der Stadthalle werden sich LIMP BIZKIT, STEEL PANTHER, SKINDREd, DOG EAT DOG und die GUANO APES zum Tanze einfinden.

Tickets gibt es hier, für den Veranstalter Napalm Records, welcher in der Nähe seinen Stammsitz hat, ist das sozusagen ein Heimspiel.

