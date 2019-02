BEAST IN BLACK: Track by Track veröffentlicht

Am Freitag erscheint das neue Album von BEAST IN BLACK: "From Hell With Love" heißt die Scheibe der Power Metaller und wird über Nuclear Blast veröffentlicht.

Um die Neugierde noch einmal anzuheizen, haben die Finnen den letzten Teil ihrer Track-By-Track-Serie veröffentlicht:

Die ersten Termine der Headliner-Tour sind bereits ausverkauft, Halt machen BEAST IN BLACK hier:

w/ TURMION KÄTILÖT

Präsentiert von

Metal Hammer (D), Rock It! (D), piranha (D), musix (D), powermetal.de (D)

27.02. D Hamburg - Markthalle

28.02. D Bochum - Zeche *AUSVERKAUFT*

01.03. NL Amsterdam - Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar - Biebob

03.03. F Paris - La Maroquinerie *AUSVERKAUFT*

04.03. D Frankfurt - Batschkapp

05.03. D Saarbrücken - Garage

06.03. CH Pratteln - Z7

07.03. D Nürnberg - Hirsch

08.03. D München - Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart - Im Wizemann *AUSVERKAUFT*

10.03. D Leipzig - Hellraiser

11.03. D Berlin - Columbia Theater

29.03. S Stockholm - Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg - Sticky Fingers