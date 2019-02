FOREIGNER: Legendäres Konzert erscheint erstmals auf DVD, Blu-Ray und CD!

FOREIGNER-Fans sollten sich den 15. März 2019 schon einmal rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag erscheint "Live At The Rainbow ´78" erstmals auf DVD+CD, Blu-ray+CD, DVD oder Blu-ray. Das legendäre Konzert wurde dafür restauriert, neu abgemischt und gemastert.



Nachdem sich das Debütalbum von FOREGNER ein Jahr lang in den Top-20 der US-Charts gehalten hatte (5x US-Platin!), kehrte die damals sechsköpfige Band am 27. April 1978 nach England zurück, um in der Heimat von Bandgründer Mick Jones ein gefeiertes Konzert im Londoner Rainbow Theatre zu spielen. Nach dem Eröffnungssong Long, 'Long Way From Home' kamen die Fans in den Genuss einer umwerfenden Show, denn Jones & Co. spielten an diesem Abend neben ihren frühesten Hits wie 'Feels Like The First Time' und 'Cold As Ice' auch erste Vorboten des zweiten Albums 'Double Vision' (neben dem Titelsong auch das Stück 'Hot Blooded'), das erst einige Monate später erschien.



Gründer Mick Jones erinnert sich: "1978 war ein absolut magisches Jahr für uns. Nach England zurückzukehren, um dort ein Konzert im legendären Rainbow zu spielen – für mich ging damit ein Traum in Erfüllung. Das Publikum war der Wahnsinn. Besser hätte das Konzert für uns damals echt nicht laufen können."



Tracklist von "Live At The Rainbow ’78"



Long, Long Way From Home

I Need You

Woman Oh Woman

Hot Blooded

The Damage Is Done

Cold As Ice

Starrider

Double Vision

Feels Like The First Time

Fool For You Anyway

At War With The World

Headknocker



