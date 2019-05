BEAST IN BLACK kündigt zweiten Teil der Tour an

Die Finnen haben heute die Termine für den zweiten Teil ihrer "From Hell With Love European Tour" bekannt gegeben. Als Special Guests sind die Tunesier MYRATH mit dabei, die gerade erst ihr neues Album "Shehili" veröffentlicht haben. Dieses geniale Package sollte man sich nicht entgehen lassen.



Hier sind die Termine:



BEAST IN BLACK + MYRATH

»From Hell With Love European Tour 2019« - Part II

29.10.2019 // N-Oslo,Vulkan Arena*

30.10.2019 // S-Göteborg, Trädgår'n*

31.10.2019 // DK-Kopenhagen, Pumpehuset

01.11.2019 // Hannover , MusikZentrum

02.11.2019 // Köln Live Music Hall

03.11.2019 // NL -Tilburg, 013

04.11.2019 // F-Paris, Élysée Montmartre

06.11.2019 // F-Straßburg, La Laiterie

07.11.2019 // Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

08.11.2019 // Schweinfurt, Stattbahnhof

09.11.2019 // Dresden, Tante JU

11.11.2019 // PL-Breslau, Pralnia

12.11.2019 // CZ-Prag, MeetFactory

13.11.2019 // H-Budapest, Barba Negra

15.11.2019 // A-Graz, p.p.c.

16.11.2019 // SK-Bratislava, Atelier Babylon

17.11.2019 // A- Wien, Szene

18.11.2019 // München Backstage (Werk)

*ohnen MYRATH



Tickets gibt es ab sofort exklusiv auf Eventim. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag den 17. Mai um 12:00 Uhr.









