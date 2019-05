ELVENKING enthüllt das Artwork!

Am 30. August wird AFM Records das nächste ELVENKING-Album veröffentlichen. Der zehnte Langspieler der italienischen Waldherrscher wird den Titel "Reader of the Runes - Divination" tragen und kann bereits jetzt bei AFM vorbestellt werden. Zur Wahl stehen drei unterschiedliche Vinyl-Farben (blau, rot und blau mit weißen Spritzern), ein limitiertes Boxset und ein Digipak. Die Trackliste liest sich folgendermaßen:

1. Perthro

2. Heathen Divine

3. Divination

4. Silverseal

5. The Misfortune of Virtue

6. Eternal Eleanor

7. Diamonds in the Night

8. Under the Sign of a Black Star

9. Malefica Doctrine

10. Sic Semper Tyrannis

11. Warden of the Bane

12. Reader of the Runes - Book I

Und das wirklich hübsche Artwork darf man auch schon bewundern: