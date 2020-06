BEAST OF DAMNATION haben auch ein neues Video

Die deutschen Black-Metaller BEAST OF DAMNATION haben Ende des letzten Jahres ein neues Album via MDD Records veröffentlicht. "Dawn Of The Beast" erschien am 6. Dezember 2019. Das von Patrick W. Engel gemasterte Werk kam damit zwölf Jahre nach den eigentlichen Aufnahmesessions auf den Markt.



Jetzt gibt es zum Song 'Battle Rage' ein Video: