NECROTTED - Neues Label gefunden

Die süddeutschen Death-Metaller NECROTTED haben einen weltweiten Deal mit REAPER ENTERTAINMENT EUROPE unterschrieben.



Die Band erklärt:

"Wir sind sehr glücklich mit unserem neuen Partner Reaper Entertainment Europe. Der Fokus auf Qualität und sein internationales Netzwerk haben uns davon überzeugt, mit dem jungen, aufstrebenden Label zu kooperieren. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! "



Flori Milz (REAPER ENTERTAINMENT) erklärt:

"Ich kenne die Jungs von NECROTTED schon lange, da wir aus der gleichen Gegend in Süddeutschland kommen. Ich freue mich sehr, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten und großartige Death-Metal-Alben veröffentlichen werden.Seid gespannt"





Aktuell arbeitet die Band am neuen Album. Weitere Informationen dazu folgen demnächst.