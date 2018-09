BEHEMOTH: Artwork-Ausstellung in Berlin

Am 26. Oktober veröffentlichen die polnischen Black Metaller von BEHEMOTH ihr neues Album "I Loved You At Your Darkest": Nicht nur musikalisch ein Meisterwerk, auch für das Artwork haben sich Nergal und Co mit Sylwia Makris und Tomasz Gornicki zwei echte Künstler ins Boot geholt. Die Bilder, welche für "I Loved You At Your Darkest" entstanden sind, präsentieren die beiden in einer Kunstausstellung im Glashaus in Berlin.



Neben der Ausstellung, die von 14 bis 19 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich ist, können Besucher bereits in die Songs des neuen BEHEMOTH-Albums reinhören. Ebenfalls wird eine Dokumentation zur Entstehung gezeigt.

