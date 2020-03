BELLS AND RAVENS: Deutsche Heavy Metal Klassik

Dieses Projekt aus dem Baden-Württembergischen kann sich hören lassen. Gerade hat die Band, hinter der vor allem Matt Carviero von CONTRACRASH steckt, ihr Debüt im DIY-Modus und bei Dr. Music veröffentlicht. Wir hatten den Herren auch bereits im Interview bei uns.

Nun also BELLS AND RAVENS. "In Our Blood" ist das erste Langspielalbum des Herrn Carviero , der sich den WE ARE LEGEND-Sänger Selin Schönbeck für die Gesangsparts herangeholt hat.

Es gibt bereits mehrere Stück des Albums anzuhören - damit sollte sich der Metallmensch mit Hang zur Opulenz in seiner Musik doch einmal näher beschäftigen.