THE PROPHECY 23 ist in den Charts

Ja, das ist aber wirklich eine Überraschung. Dass es namhafte Bands in die deutschen Charts schaffen, ist ja schon Gewohnheit, aber der thrashmetallische Untergrund? Ist aber wahr: das neue Album "Fresh Metal" der Deutschen ist auf Platz 67 in den Charts gelandet. Wer jetzt wissen will, wie das klingt, das da in die Rangliste gehüpft ist, kann hier reinhören und auch gleich bestellen.

Das Album enthält diese Lieder:

1. We Love Fresh Metal

2. No Deep Talks, Just Drinks

3. Caps, Trucks And Rock 'N' Roll

4. Pump It Up

5. I Wish I Could Skate

6. Beach, Waves, Beer, Babes

7. Calm Down

8. Intergalactic Anti Capitalism

9. We Kindly Ask To Shred

10. Mammon

11. Mexico Maya Mosh

12. P Y L

13. Prankster

14. The Greenwolf