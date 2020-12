BELOVED ENEMY: Neue EP

Die Band BELOVED ENEMY wird am 30.01.2021 ihre neue EP "Another Side” via Hellmotors veröffentlichen. Die EP beinhaltet fünf Akustik-Stücke und kann bereits im Label-Shop vorbestellt werden.

Ein Video zum Song 'Virus Undead' wird am am 24.12.2020 um 15:00 Uhr erscheinen. Einen Teaser zur Single 'Mother' ist bereits verfügbar. Am 23.01.2021 gibt es dann das Video dazu.