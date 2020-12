VIS MYSTICA: Noch ein Song vom neuen Album

Die US-Powermetal-Formation VIS MYSTICA, die für das Frühjahr 2021 ihr Debüt-Album "Celestial Wisdom" angekündigt hat, präsentiert auf Youtube einen weiteren Song aus dem erwarteten Werk.

Außerdem kann der Song mit dem Titel 'The Plain Of Silence' bei Spotify abgerufen werden.

Auf dem Album werden die folgenden Tracks zu finden sein:

1. Whispering Winds of Fate (feat. Jonas Heidgert)

2. Legacy of the Builders (feat. David Michael Moote)

3. The Plains of Silence

4. Lux Et Veritas (feat. David Michael Moote)

5. Beyond the Gates of Fury

6. On The Loose (Saga Cover) - (CD Bonus Track)