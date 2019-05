BENEDICTION: Trennung von Sänger Dave Hunt!

Die Death Metaller BENEDICTION geben offiziell bekannt, dass sie sich nach den Shows in Deutschland und Tschechien im Juli - nach gründlicher Überlegung und in beidseitiger Übereinkunft - von ihrem Sänger Dave Hunt trennen werden.



Aufgrund seines Studiums und als Sänger der Band ANAAL NATHRAKH, wurde es für Dave immer schwieriger, all seinen Verpflichtungen nachzukommen. Daher hat er nun im Einvernehmen mit BENEDICTION beschlossen, die Band nach über 20 Jahren zu verlassen.



Er kommentiert:

"Jetzt, wo das Songwriting für das neue BENEDICTION Album fast abgeschlossen ist, wurde mir leider klar, dass ich BENEDICTION in Zukunft nicht mehr die Energie und Zeit widmen könnte, die die Band verdient; für das Album und die Shows, die darauf folgen werden und andere damit verbundene Termine. Für mich ist BENEDICTION mehr als nur eine Band. Es sind Brüder, die ich nie hatte - eines der wichtigsten Dinge in meinem Lebens. Die Band ist eine feste Größe. Und ich glaube, sie wird noch größer werden, besonders mit dem neuen Album. Ich bin mir sicher, es kommen großartige Zeiten für BENEDICTION. Obwohl ich traurig bin, dass ich kein Teil der Band mehr sein werde, haben die Jungs meinen Respekt, Zuneigung und volle Unterstützung!"



Man hat bei BENEDICTION bereits angefangen, mit dem Nachfolger von Dave Hunt zu arbeiten und habe auch schon einige Vocal-Parts für das neue Album aufgenommen. Wer der Nachfolger ist, wird noch nicht verraten. Dave wird noch auf den bereits angekündigten Shows bis Juli zu sehen sein und alle Shows werden wie geplant stattfinden, auch die nach dem Line-Up-Wechsel. Mehr Informationen bezüglich des neuen Sängers werden später folgen.



Die Briten BENEDICTION wollen sich bei dieser Gelegenheit bei Dave für seine herausragenden Beiträge zur Band und seine Zuverlässigkeit in all der Zeit bedanken, wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft und werden auch weiterhin mit ihm befreundet bleiben. Sie kommentieren: "Wir respektieren deine Entscheidung und danken dir für Alles!"

