SEPULTURA – Dubai Show im Stream

Das SEPULTURA Konzert, welches am 28. April in Beirut hätte stattfinden sollen, wurde von den örtlichen Sicherheits-Behörden nicht zugelassen und musste abgesagt werden.



Es ist das erste Mal in der 35-jährigen Bandgeschichte, dass ein Konzert der Band in einem Land verboten wurde.



Speziell für die libanesischen SEPULTURA-Fans, die das Konzert nicht miterleben konnten, wurde nun der Auftritt in Dubai am 2. Mai über den YouTube Channel der Band live übertragen: http://www.youtube.com/sepultura



Die Aufzeichnung ist nun auf dem YouTube Channel der Band verfügbar!