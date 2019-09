BENT KNEE: Video zu 'Bone Rage'

Die schrägen Bostoner haben für den 11. Oktober das neue Album "You Know What They Mean" angekündigt, aus dem das Stück 'Bone Rage' stammt: Youtube.

Hier ist die Trackliste des Albums:

1. Lansing

2. Bone Rage

3. Give Us The Gold

4. Hold Me In

5. Egg Replacer

6. Cradle Of Rocks

7. Lovell

8. lovemenot

9. Bird Song

10. Catch Light

11. Garbage Shark

12. Golden Hour

13. It Happens

Zuvor gab es bereits 'Catch Light' zu hören: Youtube.