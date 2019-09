BAD WOLVES ist 'Sober', Tourdaten

Der Song stammt vom kommenden Album "N.A.T.I.O.N.", das am 25. Oktober veröffentlicht werden wird: Youtube.

Live wird man es hier sehen können:

20.1.2020 – Helsinki, FI, Hartwell Arena

22.1.2020 - Stockholm, SE, Hovet

23.1.2020 – Oslo, NO, Spektrum

24.1.2020 – Copenhagen, DK, Royal Arena

26.1.2020 – Amsterdam, HL, AFAS Live

28.1.2020 – Paris, FR, Zenith

30.1.2020 – Cardiff, UK, Cardiff Arena

31.1.2020 – London, UK, Wembley Arena

3.2.2020 – Berlin, DE, Max-Schmeling Halle

4.2.2020 – Hamburg, DE, Sporthalle

6.2.2020 – Frankfurt, DE, Festhalle

8.2.2020 – Oberhausen, DE, Koenig-Pilsener Arena

9.2.2020 – Stuttgart, DE, Schleyerhalle

10.2.2020 – München, DE, Olympiahalle

12.2.2020 – Warschau, Poland, Torwar

14.2.2020 – Prag, CZ, Tipsport Arena

16.2.2020 – Milan, IT, Alcatrazz

17.2.2020 – Zürich, CH, Hallenstadion

19.2.2020 – Wien, AT, Stadthalle

20.2.2020 – Budapest, HU, Budapest Sportarena