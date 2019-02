BENT KNEE besingt 'Boxes'

in ihrem Video zu dem Song ihres aktuellen Albums "Land Animal": Youtube.

In K+rze ist die Band zusammen mit VOLA als Support von HAKEN auf Tour:

15.02.2019 Manchester (UK)(Academy 3)

15.02.2019 Glasgow (UK) (St. Luke's)

17.02.2019 Bristol (UK) (The Fleece)

19.02.2019 Köln (DE) (Essigfabrik)

20.02.2019 Frankfurt (DE) (Batschkapp)

21.02.2019 Hamburg (DE) (Übel & Gefährlich)

22.02.2019 Kopenhagen (DK) (Lille Vega)

23.02.2019 Oslo (NO) (John Dee)

24.02.2019 Stockholm (SE) (Debaser Strand)

26.02.2019 Berlin (DE) (Columbia Theater)

27.02.2019 Krakau (PL) (Kwadrat)

28.02.2019 Budapest (HU) (A38)

02.03.2019 Wien (AT) (Szene)

03.03.2019 Prag (CZ) (Futurum)

04.03.2019 Leipzig (DE) (Conne Island)

06.03.2019 Stuttgart (DE) (Im Wizemann)

07.03.2019 München (DE) (Backstage)

08.03.2019 Aarau (CH) (Kiff)

09.03.2019 Mailand (IT) (Magazzini Generali)

10.03.2019 Lyon (FR) (Transbordeur)

12.03.2019 Madrid (ES) (Mon Live)

13.03.2019 Bilbao (ES) (Kafe Antzokia)

14.03.2019 Paris (FR) (La Maroquinerie)

15.03.2019 Zoetermeer (NL) (De Boerderij)

16.03.2019 London (UK) (Islington Assembly Hall)