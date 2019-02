GODSKILL: Video zum Song 'Ungodly Is The Flesh' veröffentlicht

Die Death-Metal-Band GODSKILL hat einen Videoclip zum Song 'Ungodly Is The Flesh' veröffentlicht. Der Song stammt aus dem aktuellen Album "The Gatherer Of Fear And Blood", welches seit November 2018 erhältlich ist. Gedreht wurde der Clip im Dezember und Januar auf Burg Helfenberg bei Ilsfeld unter Mithilfe des Schadda Wesa e.V., einer Fasnetgruppe, die die Dämonen und dunklen Feen im Video spielen und auch die entsprechenden Masken und Kostüme bereitgestellt haben.



Zitat der Band zum winterlichen Videodreh: "Es war scheißekalt und wir sind fast erfroren!" Zudem hat die Heilbronner Band einige Tourdaten veröffentlicht.



Folgende Termine stehen fest:



15.03. Hamburg – Logo

16.03. Wismar – Fellfresse

30.03. Magdeburg – Factory (Metaldays Magdeburg)

18.04. Ludwigsburg – Rockfabrik (2 Years of Break your Neck Festival)

26.04. Mainz – Alexander The Great

27.04. Stuttgart – Club Zentral

17.05. Berlin – Blackland

18.05. Greifswald – Juz Klex

14.09. Siegen – Metallergeballer

