BETONTOD: Neues Album, neue Single, neue Tour

Arising Empire wird am 31. August "Vamos" veröffentlichen, das neunte Album der niederrheinischen Punkrocker. Vamos wird es als 2CD-DIGI, CD, LP (black) in sleeve, BOX (2CD-DIGI, poster, flask, art print, patch), 2LP (pink + black splatter) + 2CD in sleeve und digital (standard & deluxe) mit folgende Trackliste geben:



01. Para toda la vida

02. Zusammen

03. Vamos!

04. Boxer

05. La Familia

06. Es ist vorbei

07. Niemals untergehen

08. Nie mehr Alkohol

09. Bengalo

10. Stück für Stück

11. Diese Zeit



Die Bonus-CD namens "Trinkhallenlieder" enthält diese Songs:



01. Rote Lippen soll man küssen

02. Im Wagen vor mir

03. Fiesta Mexicana

04. Griechischer Wein

05. Heidewitzka, Herr Kapitän

06. Ich war noch niemals in New York

07. Moskau

08. Schöne Maid

09. Die kleine Kneipe

10. Ich liebe das Leben



Das Album kann bereits in verschiedenen Shops vorbestellt werden. Dazu gibt es mit 'La Familia' auch schon das erste Video: Youtube.

Frank Vohwinkel kommentiert 'La Familia' wie folgt: "Familie ist uns wichtig. Unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Verwandten und natürlich auch unsere Fans! Egal was kommt, egal was war. Wir bleiben Freunde für immer. In guten wie in schlechten Zeiten. Halleluja, La Familia."

Nach dem Release wird BETONTOD auf "Vamos"-Tour gehen:

05.10. Berlin - Huxleys Neue Welt

06.10. Köln - Kantine

12.10. Geiselwind - Music Hall

13.10. München - TonHalle

19.10. Hamburg - Mehr! Theater

20.10. Frankfurt - Batschkapp

26.10. Pratteln - Z7

27.10. Stuttgart - LKA Longhorn

02.11. Dortmund - Westfalenhalle 3A

03.11. Leipzig - Täubchenthal

Tickets gibt es bereits im Nuclear Blast Shop. Vorher cann man die Band schon auf diesen Festivals erleben:

13.07. Neukirchen-Vluyn - Dong Open Air

04.08. Wacken - Wacken Open Air

11.08. Eschwege - Open Flair Festival

17.08. Georgsmarienhütte - Hütte Rockt Festival

31.08. Niedergörsdorf - Spirit Festival

01.09. Hasenmoor - Flugplatz Hartenholm, Werner - Das Rennen 2018