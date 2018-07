TANGLED THOUGHTS OF LEAVING mit neuem Album

Dunk! Records wird den im Original auf Bird's Robe erscheinenden Longplayer "No Tether" der Australier in Europa veröffentlichen. Das Album gibt es auf CD, Vinyl, Cassette und digital. Wer möchte, kann das Album auch direkt auf der Bandcamp-Seite bestellen, wo man bereits das Lied 'The Alarmist' anhören kann. Folgende Lieder werden auf "No Tether" enthalten sein:

1. Sublunar 03:30

2. The Alarmist 06:43

3. Cavern Ritual 07:46

4. Signal Erosion 12:50

5. Inner Dissonance 07:06

6. Binary Collapse 05:57

7. No Tether 12:29