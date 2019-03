BEWITCHER: Zweites Album wird

Am 10. Mai 2019 wird das neue Album der Speedster über Shadowkingdom Records erscheinen, jetzt dürfen wir schon mal in 'To Fast For The Flame' reinlauschen, das der Promotext irgendwo zwischen VENOM und RAZOR verortet. Ja, gar nicht so verkehrt: Youtube.

Diese Songs werden enthalten sein:

1. Savage Lands of Satan

2. Hexenkrieg

3. Under the Witching Cross

4. Heathen Woman

5. Too Fast for the Flames

6. In the Sign of the Goat

7. Rome is on Fire

8. Frost Moon Ritual

Vorbestellungen können bei Shadowkingdom Records aufgegeben werden.