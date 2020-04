BEYOND THE BLACK: Zweite Single

Das neue Lied heißt 'Golden Pariahs'. Hören wir erstmal rein: Youtube.

Na so etwas, tanzbar, wenig metallisch, hat da etwa RTL abgefärbt? Am 20. Juni werden wir es wissen, wenn "Horizons" über Napalm Records erscheinen wird. Im Herbst steht dann die Co-Headliner-Tour mit AMARANTHE an, die hoffentlich wieder wird stattfinden können.