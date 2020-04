Unser langjähriger Redakteur Alex Kragl ist verstorben

Alex Kragl ist am 30.03.2020 im Alter von 53 Jahren an Corona verstorben. Er war bei POWERMETAL.de eine prägende Gestalt beim Aufbau und hat u.a. die Newsredaktion gegründet. Der bajuvarische Dickschädel hatte einen ausgeprägten Humor, der auch immer wieder in seinen Nachrichten und Rezensionen durchblitzte.

Alex, ich danke dir, für unsere gemeinsame Zeit und die vielen tollen Stunden, die wir miteinander verbracht haben.

Ruhe in Frieden Alex.