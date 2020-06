BEYOND THE BLACK mit neuem Video

Heute ist die neue Scheibe der Band um Jennifer Haben erschienen, da legt man am besten mit einem neuen Video nach. Der visuell umgesetzte Song heißt 'Human':

Das hat Hitpotential, finde ich. Das Album gibt es hier.

Jennifer Haben sagt: "'Human' hat bei den ersten Songwriting-Experimenten nur mit Akustikgitarre und Stimme schon perfekt funktioniert. Er ist eine Ode an das Mensch-Sein und eine Erinnerung, Verantwortung für das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Wir wollen mit dem Song hervorheben, wie wichtig es ist zu realisieren, dass niemand sonst das Recht hat, die eigene Entscheidung zu beeinflussen, und das Hier und Jetzt für sich so zu gestalten, dass man selbst stolz darauf sein kann. Denn am Ende sind wir alle Menschen. Wir unterscheiden uns nur dadurch, wie wir in der uns gegebenen Zeit auf dieser Welt handeln."

Live kann man nächste Woche am Donnerstag beim Stuttgarter Live-Sommer dabei sein, am 26.6.20 Oberhausen auf dem Open Air Gelände KöPi Arena und im nächsten Jahr dann zusammen mit AMARANTHE auf Doppel-Headliner-Tour.

09.04. GER München - Zenith

10.04. GER Berlin - Columbiahalle

11.04. BEL Antwerp – Trix

16.04. FRA Paris - Elysee Montmartre

17.04. FRA Bordeaux - Rock School Barbey

18.04. ESP Barcelona - Razzmatazz II

19.04. ESP Madrid - Sala BUT

21.04. FRA Lyon - Ninkasi Kao

22.04. GER Ludwigsburg - MHP Arena

23.04. GER Offenbach - Stadthalle

24.04. GER Hamburg - Sporthalle

26.04. IT Milan - Live Club

27.04. CH Zürich - Komplex 457

28.04. CH Lausanne - Metropole

30.04. GER Leipzig - Haus Auensee

01.05. CZ Zlin - MOR Cafe

02.05. AT Vienna - Arena

04.05. PL Warsaw - Progresja

05.05. HU Budapest - Barba Negra

07.05. GER Geiselwind - Event Hall

08.05. GER Oberhausen - Turbinenhalle I

09.05. NL Utrecht - Tivoli Ronda

11.05. DK Copenhagen - Amager Bio

12.05. NO Oslo - Sentrum Scene

13.05. SWE Göteborg - Pustervik

14.05. SWE Stockholm - Klubben Fryshuset