PRIMAL FEAR lebt

Die neueste Single aus dem 13. Album "Metal Commando", das am 24. Juli erscheinen wird, hört auf den Namen 'I Am Alive':

Matt Sinner sagt: "'I Am Alive' ist der Opener des neuen Albums und auch ein Statement in der heutigen Zeit. Zwischen Double Bass Drum Speed und Groove, mit fetten Gitarren Riffs und einem des besten PRIMAL FEAR Hooklines ever. Freut euch auf einen richtigen Kracher der wirklich repräsentativ für unser neues Album, "Metal Commando", ist."

Bestellt euch das Metallkommando bei Nuclear Blast vor.

Im September dürfen wir die Band auch wieder live erleben:

12.09. D Stuttgart - LKA Longhorn

13.09. D Mannheim - MS Connexion Complex

15.09. CH Pratteln - Z7

16.09. I Mailand - Legend Club

18.09. E Barcelona - Salamandra

19.09. E Madrid - Sala Copérnico

20.09. E Bilbao - Stage Live

22.09. F Lyon - CCO Villeurbanne

23.09. F Paris - La Machine du Moulin Rouge

24.09. B Vosselaar - Biebob

25.09. UK London - The Dome

26.09. D Bochum - Zeche

27.09. D Berlin - Lido

29.09. D Hamburg - Markthalle

30.09. D Saarbrücken - Garage

02.10. D Regensburg-Obertraubling - Airport-Eventhall

03.10. D Burgrieden - Riffelhof

04.10. D Fulda - KUZ Kreuz

06.10. D München - Backstage

07.10. HR Zagreb - Boogaloo

08.10. H Budapest - Barba Negra

09.10. CZ Zlín - Masters of Rock Café

10.10. CZ Prag - MeetFactory