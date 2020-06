BE WELL: Hymnengarantie

Dieses Ostküsten-Quintett besteht aus alten bekannten der DC-Hardcore-Szene: Gitarrist Peter Tsouras und Shane Johnson an den Drums kennt man aus FAIRWEATHER, Zweitgitarrist Mike Schleibaum kommt von DARKEST HOUR und Bassist Aaron Dalbec kam von BANE. Der Sänger der Band, Brian McTernan hat man auf Alben von CIRCA SURVIVE, HOT WATER MUSIC, THRICE oder TURNSTILE singen gehört.

Am 21.08.2020 wird es von der Band aus Baltimore mit "The Weight And The Cost" endlich ein Album geben. Hier schon einmal 'Confessional'.