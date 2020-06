STRATOVARIUS: Reuniontour und neues Album?

In einem aktuellen Videointerview von RAZ Music auf Youtube bestätigt Timo Tolkki, dass STRATOVARIUS eine Reunion plant, eine Welttournee mit dem aktuellen und klassischen Line-Up sowie ein neues Album wären in drei Jahren geplant, analog zur "Pumpkins United" Unternehmung aus dem Hause HELLOWEEN. Nun hat Herr Tolkki in den letzten Jahren so einiges behauptet und da weder auf seiner eigenen Webpräsenz noch auf den Webseiten von STRATOVARIUS etwas zu dem Thema zu lesen ist, bleiben wir skeptisch bis vorsichtig optimistisch. Wer sich das Interview auf Englisch anschauen will, klicke.

