BIFFY CLYRO zollt Tribut

Am 12.07.2019 erscheint das Album "Tiny Changes", bei welchem es sich im Prinzip um eine Neuaufnahme von "The Midnight Organ Fight" der Indie-Rock-Band FRIGHTENED RABBIT handelt. Hierfür haben befreundete Musiker die Songs der Veröffentlichung von 2008 auf ihre Weise interpretiert und feiern somit den zehnten Geburtstag des Albums und zollen gleichzeitig dem im vergangenen Jahr verstobenen Sänger Scott Hutchison Tribut.

Der Opener wurde von BIFFY CLYRO interpretiert und ist ab sofort online verfügbar.

Das volle Tracklisting des Albums wird sich wie folgt lesen:

01 Biffy Clyro - The Modern Leper

02 Oxford Collapse - I Feel Better

03 Fiskur - Good Arms vs Bad Arms

04 Right On Dynamite - Fast Blood

05 Josh Ritter - Old Old Fashioned

06 Wintersleep - The Twist

07 The Philistines Jr. - Bright Pink Bookmark

08 Craig Finn - Head Rolls Off

09 Harkin & Sarah Silverman - My Backwards Walk

10 Benjamin Gibbard - Keep Yourself Warm

11 Inletts - Extrasupervery

12 Daughter - Poke

13 The Twilight Sad - Floating In The Forth

14 Aaron Dessner & Lauren Mayberry - Who'd You Kill Now?

15 Julien Baker - The Modern Leper

16 Piano Bar Fight - The Twist

17 Manchester Orchestra - My Backwards Walk