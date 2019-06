ROCKFABRIK LUDWIGSBURG vor dem Aus? Rockfans und Musiker solidarisieren sich!

Eröffnet am 30. November 1983 hat sich der Club zu einer Institution in Sachen harten Rocks entwickelt und lockt seit jeher nicht nur Rockfans aus dem Süddeutschen Raum sondern aus ganz Deutschland. Bands wie SLAYER oder VOLBEAT gaben in der RoFa ihre ersten Konzerte. MOTÖRHEAD, DORO zählten ebenfalls zu den dort bereits aufgetretenen Künstlern. Diese Liste lässt sich fast endlos fortsetzen. Selbst die ganz Großen waren und sind immer wieder gerne zu Gast, sei es auch nur zur Aftershowparty. So trägt Kirk Hammet von METALLICA auf dem Cover des "Master Of Puppets" Albums eine Rockfabrik-Shirt.



Jetzt steht es schlecht um die legendäre Rockfabrik in Ludwigsburg. Wie die Stuttgarter Zeitung gestern berichtete, hat der Vermieter, die die Max-Maier-Immobiliengesellschaft, keine Bereitschaft dazu signalisiert, den Ende 2019 auslaufenden Mietvertrag zu verlängern. Inzwischen soll Maier die Rockfabrik offenbar sogar aufgefordert haben, das Gebäude zu räumen.



Noch im April zeigte man sich zuversichtlich, dass es zu einer Verlängerung des Mietverhältnisses kommen würde, das es von Maiers Seite kein Interesse geben würde, das Gebäude anderweitig zu verwenden oder zu vermieten. Über die Gründe dieses Sinneswandels ist nichts bekannt, da Maier dazu jegliches Gespräch verweigert.



Inzwischen zeigen sie sowohl Rockfans und auch Musiker solidarisch. Das gestern Abend auf Facebook gegründete Bündnis "Die Rofa Lebt" hat in kürzester Zeit bereits mehr als 2000 Unterstützer gefunden. Auch eine Petition zum Erhalt der Rockfabrik wurde gestartet. Eine weitere Petition richtet sich direkt an Max Meier, bezüglich der Verlängerung der Mietvertrages. Bei letztere handelt es sich die offiziell von der Rockfabrik gestarterte Petition, während die erste von einen Fan ins Leben gerufen wurde, am besten beide unterschreiben, schaden kann es nicht. PRIMAL FEAR-Sänger Ralf Scheepers hat auf seinem Facebook-Profil seine Unterstützung zugesichert. In den Kommentaren wird hier schon die Idee eines Protestkonzertes angeregt.



Quelle: Stüttgarter Zeitung.