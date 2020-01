BIFF BYFORD – Weitere Infos zum kommenden Soloalbum & Tour

Bereits letzte Woche hatten wir euch die kommende Solotour des SAXON-Sängers angekündigt, wo er dann auch sein allererstes Soloalbum "School Of Hardknocks" live vorstellen wird. Hier sind noch weitere Infos dazu:



Die Show wird ist in zwei Hälften geteilt. Die erste Hälfte ist eine Spoken Word Show mit dem amerikanischen Comedian /VH1 Classic’s “That Metal Show” DON JAMIESON, der Biff Fragen stellt aus seinem Leben, seiner Karriere und vielen anderen Dingen. Die zweite Hälfte ist dann eine Live Show mit Biff und seiner Band.



Biff gibt schon einen Vorgeschmack: "In der Show werde ich einige alte Songs, einige neue Songs, ein paar Coverversionen und natürlich Stücke aus meinem Solo Album spielen. Es wird toll werden und ich freue mich sehr darauf. Es wird anderes sein, aber cool und ich hoffe, euch alle dort zu sehen!"



Als Bonus gibt es für die Fans, die ihr Ticket vor dem 2. März 2020 kaufen, ein persönlich signiertes 10 x 8 Foto und sie nehmen an der Verlosung für ein Meet & Greet teil.



Hier nochmals die Termine in Deutschland:



02.05.2020 Sa. Köln - Carlswerk Victoria

05.05.2020 Di. Hamburg - Gruenspan

06.05.2020 Mi. Osnabrück - Rosenhof

12.05.2020 Di. Berlin - Passionskirche

13.05.2020 Mi. München – Technikum



Das Soloalbum "School Of Hardknocks" erscheint am 21. Februar. Der Saxon Frontmann schreibt und singt nicht nur über Geschichten, die von Herzen kommen und seine Seele berühren, er führt uns auch in die Welt des Mittelalters und der Historie.



“Ich singe natürlich über meine Vergangenheit und über die Dinge, die ich mag, aber vor allem wollte ich, dass dieses Album mich, meine Persönlichkeit und mein Leben widerspiegelt, sagt Biff. “ Die Songs sind sehr verschieden und nicht nur auf Heavy Metal fokussiert. Ich wollte ein Stück von allem: von Metal bis hin zu Rock’n‘Roll. Ich bin jemand der genauso gern Metallica hört aber auch Judy Garland, so lange es mich unterhält und es Spaß macht – was braucht man mehr?“



"School Of Hard Knocks" ist ein klassisches Old School British Hard Rock Album mit 11 Songs.

“Einer meiner Favoriten ist ‘The Pit and the Pendulum’, es ist ein bisschen ‘Prog Metal’ und ich liebe das,” kommentiert Biff “Ich bin ein großer Prog-Rock Fan und war ein großer Fan von YES . Es gibt eine Version von ‘Throw Down the Sword’ von Wishbone Ash. Es war der erste Song überhaupt, den ich gehört habe, der etwas zu tun hatte mit historischer Geschichte hinsichtlich Kämpfe und Krieg. Das hat mich animiert, ebenfalls historisch unterlegte Songs zu schreiben.



Auf dem Album befindet sich ebenfalls Version des SIMON & GARFUNKEL Klassikers 'Scarborough Fair' mit Byford und Fredrik Åkesson (Opeth).



“Es ist ein traditioneller Mittelalter Song und die Geschichte beschreibt, dass Paul Simon jemanden in Whitby spielen hörte, einem Ort, der neben Scarborough liegt. Ich wollte etwas, das Yorkshire repräsentiert und dies ist ein Yorkshire Folk Song. Also haben wir ein neues Arrangement gefunden mit einem stärkeren Ansatz und es hat ganz gut geklappt.“



"School Of Hard Knocks" wurde von Biff Byford produziert, aufgenommen von Jacky Lehmann in den Brighton Electric Studios Brighton (UK), gemixt wurde in den Queen Street Studios in Stockholm von Mats Valentin. Auf dem Album erscheinen diverse Gastmusiker: Phil Campbell (MOTÖRHEAD/PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS), Alex Holzwart (RHAPSODY OF FIRE), Nick Barker (VOICES), Dave Kemp (WAYWARD SONS) und Nibbs Carter (SAXON).



Bei den Aufnahmen zu "School Of Hard Knocks" hat Byford mit einer neuen Band gearbeitet, bestehend aus Fredrik Åkesson (OPETH) an der Gitarre , Christian Lundqvist (Drums) und Gus Macricostas am Bass.

Hier nochmals als Vorgeschmack die beiden bereits veröffentlichten Videos: