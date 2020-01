NIGHTWISHs Marco Hietala mit Solo-Album und Tour!

Marco Hietala, bekannt als Bassist/Sänger von NIGHTWISH, veröffentlicht am 24.01.2020 via Nuclear Blast die englische Version seines Solo-Albums namens "Pyre Of The Black Heart".

Schaut euch hier das Lyric-Video zum Track 'The Voice Of My Father' an:

https://www.youtube.com/watch?v=dwvqpRRCDdE

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Stones

02. The Voice Of My Father

03. Star, Sand And Shadow

04. Dead God's Son

05. For You

06. I Am The Way

07. Runner Of The Railways

08. Death March For Freedom

09. I Dream

10. Truth Shall Set You Free

Und die Tour macht an folgenden Stationen Halt:

Feb. 02 - DE - Hamburg - Markthalle

Feb. 04 - DE - Frankfurt - Batschkapp

Feb. 06 - DE - Munich - Backstage

Feb. 07 - DE - Leipzig - der ANKER

Feb. 08 - PL - Wroclaw - Centrum Koncertowe A2

Feb. 09 - CZ - Prague - Roxy

Feb. 11 - HU - Budapest - Barba Negra

Feb. 13 - DE - Stuttgart - Im Wizemann

Feb. 14 - CH - Pratteln -c Z7

Feb. 16 - DE - Oberhausen - Turbinenhalle

Feb. 17 - NL - Amsterdam - Melkweg

Feb. 18 – FR - Paris - La Machine du Moulin Rouge

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: nightwish marco hietala pyre of the black heart the voice of my father