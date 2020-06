BISONTE: Plattenvertrag mit Xtreem Music geschlossen

Die spanische Doom/Stoner-Band BISONTE hat mit Xtreem Music einen Plattenvertrag geschlossen. Dort wird das Debütalbum "Ancestral Punishment" veröffentlicht, welches am 24.11.2020 erscheinen soll. Es wird als CD, 12"LP, Cassette und digital erhältlich sein.



Neben dem Cover und der Tracklist gibt es mit 'Our Home' schon einen ersten Höreindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Our Home

2. Two Worlds

3. Where Strangers Reside

4. The Arrival of Our End

5. Ancestral Punishment

6. New Beginning

