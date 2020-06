CJSS Re-Releases

Die beiden Alben "World Gone Mad" und "Praise The Loud" wurden erstmals individuell auf CD veröffentlicht. Wenn das nichts sagt, das "C" steht für Chastain, einem Gitarren-Flitzefinger, der vor allem in den Achtzigern auch echte Metalplatten mit Gesang veröffentlicht hat, auch wenn die Shred-Scheiben immer überwiegten. Hier ist jeweils eine Hörprobe beider Alben:

Beide Alben enthalten jeweils vier Bonustracks!